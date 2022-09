Lewis Capaldi svela: "Mi hanno diagnosticato la Sindrome di Tourette"

Ascolta questo articolo

Lewis Capaldi si è aperto con il pubblico riguardo alla malattia che gli è stata recentemente diagnosticata. Il cantante di “Before You Go” ha annunciato di essere diventato un portavoce per la Sindrome di Tourette, che ha scoperto da poco di avere dopo una serie di accertamenti medici.

La sindrome di Tourette, detta anche sindrome di Gilles de la Tourette, è un disturbo neurologico che si caratterizza per la presenza di tic motori e fonatori incostanti, a volte occasionali, mentre altre volte cronici, la cui gravità può variare da estremamente lievi a invalidanti. Il cantante 25enne ha svelato che, a causa dei suoi tic, le persone pensavano che si drogasse prima dei concerti.

“Ho la Tourette. A quanto pare, l’ho sempre avuta“, ha commentato il cantante di “Someone You Loved”. “Ho spesso un movimento involontario alla spalla, e nei miei video si vede sempre le persone che commentano ‘Come mai ha quei tic?‘, che va bene, la curiosità ci può stare“, ha detto Capaldi, aggiungendo che a volte passa mesi senza avere tic, e altre volte quando è stressato o eccitato sono più frequenti. “È stato un sollievo, pensavo di avere qualche malattia degenerativa orribile, prendo volentieri la Tourette“.

La reazione dei fan è stata estremamente positiva, in seguito alla onesta confessione del cantante scozzese. “È bello che qualcuno famoso come lui si senta abbastanza a suo agio da dire ‘Si, ho la Sindrome di Tourette‘”, ha commentato la star di TikTok Holly Ann Maria. “Penso che sia davvero importante perché dimostra che sì, ha una disabilità debilitante, ma è comunque pieno di talento“.

Capaldi ha ottenuto un enorme successo di pubblico e di critica con il suo album di esordio, “Divinely Uninspired to a Hellish Extent” uscito a maggio del 2019. Dal disco sono estratti i due singoli di successo “Someone You Loved” e “Before You Go“, che sono arrivate in cime alle classifiche di tutto il mondo. Il cantante ha annunciato che il prossimo 9 settembre uscirà il suo nuovo singolo, “Forget Me”.