L’evento in streaming di Ultimo, server in crash per i troppi accessi

L’evento in streaming di Ultimo avrebbe dovuto essere un momento straordinario, sicuramente era attesissimo da migliaia di persone, che aspettano da un anno e dovranno aspettare per un altro i concerti dal vivo del cantante, vincitore di Sanremo “Nuove proposte” nel 2018. Ma ieri sera la piattaforma LiveNow, che doveva trasmettere l’evento, non è riuscita a reggere il flusso di accessi e nessuno è riuscito a godersi il concerto online.

Per assistere al concerto i fan del cantante avevano dovuto comprare un biglietto virtuale del valore di 10€, nonostante ciò dopo qualche minuto dall’inizio della trasmissione il sito va in tilit e compare un messaggio di errore. Insorgono allora nei social tutti coloro che volevano assistere seppure attraverso uno schermo ad un evento che aspettavano con impazienza, per provare l’esperienza del surrogato di un concerto reale.

L’evento online “Buongiorno Vita“, porta questo nome poiché il concerto avrebbe dovuto essere trasmesso il giorno prima dell’uscita del nuovo singolo di Ultimo, che porta lo stesso nome. Ora dopo che il cantante ha affermato sui suoi profili social: “Ci siamo distinti anche questa volta, siamo riusciti a mandare in crash i server che ospitavano l’evento. Indovinate un po’? Non era mai successo”; si è compreso che il sito è andato in down per i troppi accessi non preventivati.

Una conferma per Ultimo da parte della sua enorme fanbase, il cantante vanta quasi 3 milioni di follower su Instagram, che nonostante i continui rinvii del suo tour nei palazzetti programmato per la prima volta nel 2020 e ora slittato di due anni nel 2022 hanno dato prova di rimane fedeli.

Inoltre, il concerto era stato da molti siti spacciato per una “diretta“, mentre si è rivelato essere un video registrato agli inizi di aprile e che dopo l’accaduto sarà disponibile fino al 24 aprile sul sito, per coloro che posseggono il biglietto virtuale.