Lele Spedicato è fuori pericolo di vita

Ottime notizie per Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che lo scorso 17 Settembre è stato colpito da un’emorragia celebrale. Un comunicato ufficiale diramato dalla ASL, ha annunciato che il chitarrista è finalmente fuori pericolo di vita e che sta decisamente meglio.

Sono state infatti staccate le macchine che permettevano a Lele di respirare, in quanto per fortuna adesso riesce a farlo in maniera autonoma. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per stabilire se il chitarrista dovrà essere trasferito o meno in un’altra struttura, che gli consentirebbe di affrontare un percorso di riabilitazione. I medici hanno quindi deciso di sciogliere la prognosi, il cantante sta meglio e reagisce bene agli stimoli che riceve.

“Non è più in pericolo di vita, è vigile e respira autonomamente” hanno fatto sapere i medici dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, all’interno del quale è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Fortunatamente il chitarrista si sta lentamente riprendendo, i suoi valori sono abbastanza buoni ed è quindi fuori pericolo di vita.

Spedicato ha quindi superato la fase più critica e nei prossimi dieci giorni i medici valuteranno attentamente le sue condizioni per decidere se trasferirlo in un altro centro per la riabilitazione. Durante questo periodo, il chitarrista della popolare band dei Negramaro ha potuto contare sull’affetto della sua famiglia, della moglie Clio, della sua band e di tutti i fans che hanno inviato messaggi di sostegno e conforto, a lui e alla sua famiglia.

Tutta l’Italia è stata vicina a Lele e alla sua famiglia durante il terribile periodo che hanno dovuto passare, a causa di un’emorragia improvvisa e violenta. Tantissime sono state le persone che hanno pregato e sperato affinchè il chitarrista potesse riprendersi presto e, finalmente, arrivano delle buone notizie riguardo le sue condizioni di salute.