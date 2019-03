Le uscite discografiche italiane di inizio primavera

La primavera come sempre porta con sé tanta nuova musica italiana. Sono diversi gli artisti che scelgono questa stagione per lanciare sul mercato i loro nuovi progetti discografici, complice anche il fatto che il lancio coincide con le loro partenze in tour previste in estate. Ecco alcune delle uscite discografiche più attese ed imminenti.

Il 29 marzo si parte con l’attesissimo nuovo album di Fiorella Mannoia, dal titolo “Personale”, che conterrà 13 brani inediti tra cui il singolo di lancio “Il peso del coraggio”. Nella stessa data arriverà anche Coez; si tratta anche per lui di un album di inediti dal titolo “È sempre bello”. I due si contenderanno la vetta della classifica Fimi.

Il 5 aprile sarà il turno di Ultimo, con il suo terzo album “Colpa delle favole”. L’attesa nei suoi confronti e le aspettative sono altissime dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il suo precedente album che, ad oltre un anno dall’uscita, continua a presenziare nella top ten degli album più venduti.

Il 12 aprile toccherà a Fabrizio Moro e al suo nuovo album “Figli di nessuno” e ad Achille Lauro, con il suo “1969“. Anche in questo caso l’attesa è altissima, sopratutto dopo la partecipazione di quest’ultimo al Festival di Sanremo, che gli ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare da un vasto, per lui nuovo, pubblico.

Lo stesso giorno uscirà anche la versione vinile 45 giri del nuovo singolo di Laura Pausini e Biagio Antonacci, che conterrà, oltre alla versione già nota del brano, anche una versione acustica. Ancora da Sanremo è in arrivo Francesco Renga, che il 19 aprile pubblicherà il suo nuovo album dal titolo “L’altra metà”.

Queste sono solo le primissime uscite discografiche primaverili e non è escluso che altre possano aggiungersi nei prossimi giorni. Tra loro si nascondono le canzoni e i possibili tormentoni che ci faranno compagnia durante la prossima estate.