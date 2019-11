Laura Pausini si aggiudica il premio Los40 Music Award

Laura Pausini, cantante italiana nota in tutto il mondo, continua a mietere successi ovunque vada. E’ notizia di pochi giorni fa che in Spagna ha ricevuto il premio Los40 Music Awards, uno dei premi più importanti dello stato iberico, in cui ha ottenuto il trofeo nella categoria Golden. Un premio assegnato a lei, in quanto è la cantante femminile italiana di livello internazionale che ha ottenuto maggiore successo in terra spagnola.

Durante la serata di premiazione avvenuta nella serata di venerdì 8 novembre, la Pausini che indossava un abito Versace, ha commentato con queste parole l’ennesimo traguardo e premio della sua incredibile carriera musicale: “Celebrare i miei 25 anni di carriera con questo incredibile premio mi dà la pelle d’oca! Vorrei dedicare questo premio a tutti coloro che si sentono fragili e insicuri. A quelli che sentono di essere sottovalutati o non rispettati. L’album è un invito a essere forti e a ricordarci di non cambiare mai, solo per compiacere gli altri. Dobbiamo solo essere noi stessi”.

Inoltre, il premio ottenuto dalla Pausini coincide con il suo primo album in spagnolo realizzato circa 25 anni fa che comprendeva i suoi più grandi successi, compreso La solitudine e Strani amori, solo per citarne alcune delle più celebri. Oggi quel disco risulta essere il più venduto tra tutti i dischi nel territorio della Spagna con più di 1 milione e 300 mila copie vendute.

Per celebrare il venticinquesimo anniversario di quell’album, la Pausini ha deciso di pubblicare un nuovo album dal titolo “Laura Pausini – edizione del 25° anniversario” che uscirà in tutto il mondo, mentre in Italia l’uscita è prevista per il 15 novembre che comprende 3 CD, 1 DVD e 1 VINILE compresi anche alcuni inediti e le versioni live dei suoi concerti registrati in Spagna e non solo.

Una versione deluxe che è correlata da un libro con presenti più di 36 immagini inedite della Pausini, dei suoi amici e moltissimo altro materiale fotografico. Inoltre, la Pausini avrà anche il compito d’insegnante in quanto è uno dei giudici di The voice, La Voz in territorio spagnolo. 25 anni è un numero che ricorre in quanto il suo fan club festeggia il 25esimo anno di attività che si svolgerà a Faenza con Radio Italia partner ufficiale dell’evento.