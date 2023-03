Laura Pausini: "Mai più in gara a Sanremo, va rispettata la gerarchia"

Ascolta questo articolo

Pioggia di polemiche su Laura Pausini, che ha recentemente affermato che non farebbe mai ritorno al Festival di Sanremo in qualità di concorrente, in virtù di una fantomatica “gerarchia” di cantanti che, secondo il suo parere, è necessario rispettare.

La dichiarazione arriva all’indomani dei grandi festeggiamenti dei 30 anni di carriera della cantante, che proprio a Sanremo Giovani deve il suo debutto grazia alla vittoria, avvenuta il 27 febbraio del 1993 grazie al suo primo successo, “La solitudine“. L’anno successivo tornò a partecipare nella categoria Big, arrivando terza con “Strani amori“. Laura ha festeggiato con tre concerti in 24 ore in luoghi significativi per la sua carriera, da New York a Madrid a Milano.

Nonostante debba proprio al Festival della canzone italiana il suo successo, la Pausini ha affermato in una intervista con “Il Corriere della Sera” di non avere alcuna intenzione di fare ritorno in gara nella kermesse. Nonostante negli ultimi anni siano sempre più i cantanti affermati che fanno ritorno alla competizione, Laura non si trova d’accordo con la loro scelta.

“Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle. Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un’altra cosa“, spiega la cantante 48enne, facendo capire che trova ingiusto verso gli artisti meno affermati la partecipazione di colleghi con una grande base di fan definita.

“Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha portato avanti“, afferma Laura, che non si nasconde e condivide anche con gli altri cantanti la sua opinione. “Io però la vedo in maniera diversa e quando parlo con loro dico che non sono d’accordo perché per me bisogna rispettare quello che è stato creato insieme al pubblico, va rispettata la gerarchia. Ma è il mio punto di vista“.

Laura esclude anche categoricamente l’idea di condurre il Festival. “Non me la sento“, ammette, dicendo che non potrebbe essere distaccata nel caso in cui i suoi amici partecipassero, e che non saprebbe come affrontare un eventuale fallimento dello show. “Può capitare che ce ne sarà uno che andrà leggermente meno bene”, dice Laura, “e non sono così sicura di me per affrontare anche questa ipotesi“.