Laura Pausini e il concerto a Venezia: "La città si allaga? Venite con gli stivali"

Il concerto di Laura Pausini a Venezia, che si terrà in piazza San Marco, rischia di essere compromesso da un problema insolito: l’acqua alta fuori stagione. Questa situazione mette seriamente a rischio non solo l’evento della cantante faentina, ma anche altri concerti previsti nello stesso luogo. Per tre serate consecutive, Laura Pausini si esibirà di fronte al pubblico veneziano, ma le previsioni meteo parlano di una marea con un picco di 95 centimetri, previsto per le 21:10, proprio all’ora in cui inizierà il suo spettacolo.

Questa marea eccezionale si traduce in almeno 20 centimetri di acqua effettiva in piazza, che rimarranno sui masegni per quasi due ore, fino a quando l’acqua comincerà a ritirarsi. Questa situazione insolita rischia di mettere a repentaglio l’entusiasmo e l’euforia dei fan di Laura Pausini, che potrebbero vedersi costretti a vivere l’esperienza del concerto con l’acqua alta.

È importante sottolineare che Laura Pausini ha deciso di devolvere il suo cachet per aiutare il popolo dell’Emilia Romagna, duramente colpito da un’alluvione. Il pubblico ha risposto positivamente a questa iniziativa, poiché le serate di venerdì 30 giugno e sabato 1 e domenica 2 luglio sono già state tutte vendute.

Il problema principale riguarda soprattutto i circa 5.000 spettatori provenienti da fuori città, che potrebbero non essere abituati al fenomeno delle maree. È molto probabile che il sistema di difesa Mose non venga azionato, in quanto è progettato solo per maree eccezionali. Gli organizzatori lanciano quindi un appello: “Portate gli stivali“. La serata sarà più umida del previsto, ma lo spettacolo di Laura Pausini non sarà rovinato.

È importante considerare che situazioni come questa potrebbero diventare sempre più comuni in futuro a causa dei cambiamenti climatici. L’acqua alta fuori stagione è solo uno degli effetti dell’aumento del livello del mare e dei fenomeni meteorologici estremi. È necessario quindi prepararsi ad affrontare queste sfide in modo adeguato, sia come organizzatori di eventi che come spettatori.