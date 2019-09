Laura Pausini e Biagio Antonacci potrebbero incidere la terza canzone insieme

Laura Pausini e Biagio Antonacci vengono dal grande successo ottenuto nel loro tour, che si è concluso nel mese scorso ma non sono terminate le sorprese per questa coppia musicale. A quanto pare, la Pausini e Antonacci sarebbero vicini a preparare una nuova sorpresa per i milioni di fan, dopo essere stati protagonisti indiscussi di un tour congiunto.

I due artisti hanno deciso di annunciare una nuovo regalo ma non si sa in maniera precisa di cosa possa trattarsi. Recentemente Laura Pausini ha pubblicato sulla sua pagina di Instagram un post che è stato capace di scatenare la curiosità dei milioni di followers.

L’emozione della cantante

Laura Pausini ha sottolineato di aver vissuto un’emozione unica sul palco al fianco dell’amico Biagio Antonacci, che si è conclusa ad agosto, ma bollono in pentola nuovi progetti lavorativi che fanno pensare ad un prosieguo di questa coppia. Queste sono le prime parole di Laura Pausini che non lasciano alcun dubbio: “Penso con un sorriso a un mese fa, quando finiva LB2019, il tour con Biagio Antonacci”.

La cantante ha sottolineato che è stata una vera avventura, facendo notare che si tratta di un esempio di amicizia straordinario. Il post su Instagram della Pausini si è avviato alla conclusione attraverso queste dichiarazioni: “Io ho ancora i brividi addosso, nel frattempo stiamo preparando qualcosa per tutti voi”.

Non ci sono dubbi sul fatto che la coppia sta organizzando qualcosa di speciale per sorprendere il pubblico e sono cominciate ad arrivare delle indiscrezioni in rete. Si pensa alla possibilità che Biagio Antonacci e Laura Pausini stiano pensando di incidere la terza canzone in coppia. Si tratterebbe del terzo brano, dopo i successi di due testi come “In questa nostra casa nuova” e “Il coraggio di andare”. Nei prossimi mesi i due artisti torneranno alle rispettive carriere da solisti, ma non è esclusa la possibilità di una reunion.