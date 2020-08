Laura Pausini alle seconde nozze dei genitori dopo 50 anni "Un esempio per noi e per i nostri figli"

Laura Pausini festeggia con la famiglia le seconde nozze dei genitori Fabrizio e Gianna. Il padre e la madre della cantante romagnola hanno infatti deciso di rinnovare i voti matrimoniali dopo 50 anni insieme.

Un momento intimo, a causa anche delle restrizioni dovute al Coronavirus, e allo stesso tempo allargato, data la presenza alle nozze di persone che non c’erano al matrimonio di 50 anni fa in quanto non ancora nati. Con loro a festeggiare questo momento speciale erano infatti presenti le due figlie, Laura e Silvia, oltre ai generi ed i nipotini.

Abito bianco semplice e corto fino a sotto il ginocchio ed un giro di perle al collo per mamma Gianna, che in testa portava un copricapo stile inglese con retina, giacca e pantaloni blu senza camicia e cravatta per il padre Fabrizio, mentre Laura indossava un tailleur con pantaloni e camicia bianchi e giacca grigia con un applique bianco a forma di fiore e Silvia indossava pantaloni e top bianchi.

“Un esempio per noi e per i nostri figli”, scrive la Pausini su Twitter condividendo le foto della cerimonia. Esempio che Laura sembra seguire a pieno, dato che negli scorsi giorni ha festeggiato 16 anni insieme al compagno Paolo Carta, dal quale ha avuto nel 2013 la figlia Paola.

Presenti alla cerimonia anche i nipoti di Laura, i gemelli di 10 anni Cecilia e Matteo, che la Pausini ha nelle scorse settimane “presentato” sui social.

Fabrizio Pausini, ex cantante di pianobar e Gianna Ballardini, maestra d’asilo in pensione, sono nati a Solarolo in Emilia Romagna e sono cresciuti insieme. Alla relazione dei genitori Laura aveva dedicato il videoclip del singolo “Se non te”, che ripercorreva alcuni dei momenti dei loro 50 anni insieme, tra cui il padre Fabrizio che faceva ascoltare la radio alla primogenita ancora nel pancione, con la speranza di trasmetterle l’amore per la musica.