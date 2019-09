LaShawn Daniels, coautore per Beyoncé e Lady Gaga, è deceduto a 41 anni per un incidente d’auto

È purtroppo deceduto a soli 41 anni l’artista musicale LaShawn Daniels: ne ha annunciato la morte, a causa delle lesioni rivelatesi fatali in un incidente d’auto nella Carolina del Sud, il suo pubblicista, JoJo Pada.

La moglie April ha espresso il proprio dolore sui social media: “è con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato marito, padre, membro della famiglia e amico…era un uomo di straordinaria fede e una colonna portante della nostra famiglia“: designer di abbigliamento, i due avevano avuto insieme tre figli.

Nato negli Stati Uniti a Newark, nel New Jersey, era coautore di innumerevoli successi indimenticabili con artisti del calibro di Beyoncé e Lady Gaga con “Telephone”, Whitney Houston con “It’s Not Right (But It’s Okay)”, Jennifer Lopez e Michael Jackson con “You Rock My World”, oltre all’intramontabile duetto Monica e Brandy in “The Boy Is Mine”.

Big Shiz aveva collaborato con il produttore e cantautore Rodney “Darkchild” Jerkins, vincendo nel 2001 il Grammy della miglior canzone R&B per il brano “Say My Name” delle Destiny’s Child, oltre alla nomina due anni dopo per il singolo “Love and War”, di Braxton, ma la sua passione per il gospel lo aveva portato l’anno scorso a pubblicare anche l’album di debutto “The Big Shiz Project” come artista solista.

Tanti i messaggi di condoglianze da tutto il mondo: da Kirk Franklin a Dawn Richard, passando per DeVon Franklin, che ha espresso il proprio dolore su Twitter: “che tristezza…ero con lui lo scorso fine settimana…Riposa in pace…È stato artefice di tanti grandi momenti musicali…Una leggenda“.