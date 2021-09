Laïoung pubblica Vox Populi, il nuovo album

Tra le novità discografiche più interessanti di questo post-vacanze c’è sicuramente “Vox Populi”, il nuovo album di Laïoung, che dal 10 settembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download. Un lavoro (prodotto pubblicato e promosso dal gruppo internazionale Planet Records in collaborazione con RRR Records e distribuito da Planet Distribution) che rappresenta una tappa importante per il giovane rapper, ovvero quella dell’inizio della sua maturità artistica.

“Vox Populi” può essere considerato il punto di arrivo di un viaggio durato più di tre anni, durante i quali gli incontri con le persone si sono rivelati fondamentali tanto da rappresentare la fonte principale della sua ispirazione. Dal punto di vista strettamente musicale, i ventun brani che compongono la tracklist di questo album si muovono intorno alla trap stile Atlanta che esprimono proprio quella “Voce del Popolo”, ascoltata da Laïoung,in ogni angolo del mondo durante i suoi viaggi.

A impreziosire ulteriormente “Vox Populi” è una serie di featuring prestigiosi. Il primo è stato quello con Fabri Fibra in “Fanno di tutto per hype (Trappocalisse)”, il primo assaggio di questo lavoro uscito a febbraio. Altri nomi? Clementino, Bello Figo, Maruego, Max il Nano, Showtime Gp e Qba. Altra nota importante: il disco è stato prodotto dallo stesso Laïoung, a parte “Nessuno Lo Fa Come R” e “Milano Shanghai” a cui ha lavorato insieme a The Dog e “L’Ultima Parola” sviluppata a quattro mani con i produttori internazionali Cuban Deejays.

È proprio “L’ultima parola” la traccia scelta come nuovo singolo, accompagnato da un videoclip firmato dal regista Riccardo Piscopo (56K Productions). Quest’ultimo mette in scena il gioco tra le parti tipico della una dinamica di coppia, ma anche l’incomunicabilità e la solitudine che si possono vivere anche quando si è in due.

Laïoung è molto soddisfatto di questo nuovo album: “Dopo Veni Vidi Vici non ho avuto una vera possibilità di poter esprimere al meglio la mia arte. Solo vivendo esperienze tra la gente, ascoltando la ‘Voce del Popolo’ sono riuscito ad esprimere il meglio di me” – ha dichiarato. E possiamo dire che l’ha fatto, anche con grande classe.