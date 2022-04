Lady Gaga si esibirà ai Grammy per onorare la carriera di Tony Bennett: "Sarà il momento più importante della serata"

Le voci su Lady Gaga sono state confermate e, come annunciato da un tweet dei Grammy Award, l’artista si esibirà a Las Vegas nella giornata del 3 aprile. La sua esibizione al momento dovrebbe essere top secret, ma alcuni insider stanno già svelando dei dettagli su cosa dovrebbe portare sul palco.

Iniziando dalle prime indiscrezioni rilasciate da “Variety” al suo fianco non dovrebbe esserci Tony Bennett, ove insieme a Gaga sono candidati a ben 6 Grammy, 3 con l’album “Love For Sale” nella categoria album dell’anno, come miglior album pop tradizionale e nella “Best Engineered” e altri 3 con il brano “I get a kick out of you” in cui sono candidati nella registrazione dell’anno, nella miglior videoclip e la miglior performance pop di un duo o un gruppo.

Secondo il portale infatti Tony seguirà, e ovviamente farà il tifo, da casa insieme alla sua famiglia e alla moglie Susan: “Non c’è dubbio che (Lady Gaga n.d.r) offrirà una performance impeccabile da ‘Love for Sale’, che è l’ultimo album di Tony. La farà il tifo mentre guarda dalla sua casa a New York”.

La presunta scaletta di Lady Gaga

La cantante, come al suo solito, sta preparando il tutto curando al massimo i dettagli, ma attualmente l’unica cosa certa è che la sua esibizione sarà completamente dedicata alla carriera di Tony Bennett. Difatti, salvo clamorosi colpi di scena, non porterà nessun brano dal suo album “Chromatica” ma soltanto da un paio presenti in “Love for Sale”.

Altri dettagli vengono svelati da un insider al “The Sun”: “La performance di Gaga sarà il momento più importante della serata e renderà omaggio alla brillantezza di Tony. Sul palco canterà ‘Love For Sale’, la title track del loro ultimo album, uscito l’anno scorso. Eseguirà anche ‘Do I Love You’, una canzone che avevano precedentemente fatto insieme. Quando canta, le fotografie di Tony verranno proiettate sullo schermo dietro il palco. Sarà davvero emozionante per Gaga e il pubblico. Il tutto durerà cinque minuti”.