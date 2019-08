La Tua Canzone: il significato del testo del nuovo singolo di Coez

Continua il successo di Coez che nei prossimi giorni tornerà a far riecheggiare la sua voce in radio grazie al nuovo singolo “La Tua Canzone”: il brano, estratto dall’ultimo album del cantante “È sempre bello”, sarà infatti in rotazione radiofonica da venerdì 30 agosto. Il significato di questa canzone gira intorno ad uno dei temi più popolari di sempre e cioè l’amore, ma questa è una dichiarazione d’amore un po’ particolare, diversa dalle altre.

“La Tua Canzone” è tutto tranne che un lento di quelli sdolcinati che tutti si aspettano quando pensano ad una canzone d’amore, si basti pensare che il rapper e cantautore italiano ha deciso di aprire il testo con la frase “Amare te è facile, come odiare la polizia”. Il brano è un mix di emozioni altalenanti dove a farla da padrone è lo sguardo al futuro dove c’è l’idea che questa storia d’amore possa finire.

“La Tua Canzone” si può quasi definire come la canzone da dedicare a chi poi deciderai di lasciare e proprio questa tematica viene accompagnata da un sound perfetto che alterna spensieratezza, volontà di urlare al mondo quello che si ha dentro, libertà, disimpegno a livello sentimentale. Ma allo stesso tempo la necessità che questa persona si ricordi di te tanto da lasciargli una canzone, che è appunto la sua canzone.

L’uscita di questo singolo apre le porte al tour di Silvano Albanese, questo il nome vero del cantante, che prenderà il via il 29 settembre dal palco dell’Arena di Verona. Il “È sempre bello in tour” prevede 11 tappe con il concerto al Mediolanum Forum che risulta essere già sold out.

Proprio per questo motivo è stata aggiunta un’altra data a Milano per consentire a tutti i fans del cantante di poter assistere al concerto. Nel frattempo l’album “È sempre bello” ha ottenuto il quarto disco di platino.