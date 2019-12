La popstar Madonna cancella nuovamente il tour in Nord America

Il dolore non dà tregua a Madonna: la famosa popstar è costretta a cancellare nuovamente il suo tour in Nord America. Attraverso un video su Instagram, Madonna racconta la sua estrema sofferenza trovando subito conforto nei suoi numerosissimi fan. Le lacrime sono tante, il dolore è insopportabile e la delusione per non poter continuare a regalare emozioni al suo pubblico trascinano Madonna nello sconforto.

I primi insopportabili momenti di dolore si sono verificati durante una tappa di “Madame X” a Miami, dove Madonna, con estremo sacrifico, ha continuato a cantare per il suo pubblico nonostante la visibile sofferenza: “Mentre salivo la scala per cantare ‘Batuka’ a Miami ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni, un dolore indicibile negli ultimi giorni… mi considero una guerriera, non mollo mai, tuttavia ora è il momento di dare retta al mio corpo e di accettare che il dolore è preoccupante”.

Con un profondo dispiacere Madonna si è scusata con i suoi ammiratori per aver deciso, visto le condizioni critiche di salute, di cancellare l’intero show. Molti sono stati i commenti di solidarietà e di affetto che hanno invaso dolcemente il profilo social della cantante che, anche in questa occasione, ha potuto fare affidamento sull’amore dei suoi fan.

Il tour di Madame X si è rivelato essere per la cantante un viaggio molto difficile e sofferto. Il progetto ha richiesto più di un anno di lavori e, dopo aver realizzato l’intero album, la salute della cantante ha iniziato a vacillare. “Madame X” è un esplosione di elettronica ed esoterismo, arricchito da tracce di reggaeton colombiano (come dimostra il brano “Batuka“) e da più contaminazioni culturali.

Per realizzare l’album, Madonna si è trasferita a Lisbona dal 2017 dove ha avuto la possibilità di collaborare con artisti di varie culture che hanno influenzato magicamente l’intero progetto. Il 2019 ha riservato a Madonna, molte complicazioni che hanno influito sulla sua carriera ma nonostante tali ostacoli la cantante continua a brillare e a lottare per il suo vasto pubblico.