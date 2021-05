La musica torna ad essere omaggiata nei francobolli

I francobolli tornano a omaggiare artisti musicali dal glorioso passato nel nostro territorio. Dopo il passato con Lucio Dalla, Pino Daniele e Giorgio Gaber tra gli altri anche in questo 2021 il Ministero dello sviluppo economico ha programmato due carte valori.

Usciranno il 21 maggio 2021 per la categoria “le Eccellenze italiane dello spettacolo” e saranno dedicati a Rino Gaetano, nel 40° anniversario della scomparsa e a Ezio Bosso, nel 50° anniversario della nascita ( e scomparso solamente lo scorso anno il 15 maggio), avranno un costo ciascuno di euro 1,10 ossia l’attuale tariffa per la spedizione interna di primo porto che oggi si identifica con la lettera “B”.

I francobolli come sempre verranno stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in formato adesivo per una tiratura di duecentomila valori a titolo racchiusi in fogli da quarantacinque. A lavorare sui bozzettisti troviamo Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Rino Gaetano e Rita Fantini per il francobollo per il francobollo dedicato a Ezio Bosso.

La vignette ricalcano gli omaggi realizzati in passati con la cornice di un disco in vinile, che contraddistingue i francobolli dedicati a questa tipologia di emissione e raffigurano rispettivamente un ritratto di Rino Gaetano, con un cielo sullo sfondo, a ricordare una delle sue canzoni più conosciute che lo rese famoso al grande pubblico “Ma il cielo è sempre più blu”, e un ritratto di Ezio Bosso che impugna la bacchetta di direttore d’orchestra, in evidenza sul particolare di uno spartito musicale della Symphony No. 1 “Oceans” composta nel 2008. Una foto quella di Bosso riprodotta su gentile concessione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Come previsto dalle Linee Guida per l’emissione delle carte valori postali l’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione del francobolli Poste Italiane che metterà in vendita presso i suoi canali i francobolli realizzerà anche i tradizionali annulli speciali del primo giorno di emissione ed i prodotti correlati che hanno un loro motivo ed un seguito tra gli appassionati.