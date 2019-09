"La mia ultima storia", il significato del nuovo singolo di Aiello

Aiello torna in rotazione radiofonica e lo fa riscontrando un grande successo: la canzone si intitola “La Mia Ultima Storia” e, si può dire, che l’argomento di cui parla è lo stesso di “Arsenico”, brano con cui il cantautore aveva spopolato durante l’estate appena conclusa. Il dolore che quasi urlava in Arsenico però questa volta si trasforma in voglia di scappare e di trovare una nuova luce. Il singolo infatti ha un significato molto particolare: già il testo fa capire che nonostante la relazione sia finita male c’è la voglia di allontare quei ricordi e ritrovare la felicità.

Il punto di forza di Antonio, questo il suo nome in quanto Aiello è il cognome, è sicuramente la scrittura particolare e contemporanea che riesce a catturare l’interesse soprattutto delle persone in quanto racconta cose che accadono a tutti quotidianamente soprattutto sotto il punto di vista amoroso e delle relazioni in genere.

Anche in questo caso infatti il testo ha fatto breccia nel cuore di tutti i suoi fans che stanno condividendo sui social la canzone riportando pezzi di frasi che sentono proprie. Lo stesso Aiello per pubblicizzare il brano ha postato un video su Instagram dichiarando “La mia ultima storia è la storia di tutti, almeno una volta”.

Per ora il videoclip non è stato rilasciato ma siamo certi che Aiello saprà sorprendere tutti come aveva fatto con quello di “Arsenico” dove aveva usato delle Instagram Stories di una ragazza che riprendevano attimi della sua vita quotidiana dove cantava la canzone mentre si lavava i denti, o si asciugava i capelli o si preparava per uscire.

Quello che è certo è che il successo di Aiello è esploso, i followers su Instagram continuano ad aumentare e la LMUSchallenge lanciata sul social dallo stesso cantautore sicuramente lo aiuterà ad incrementarli. Ora non resta che aspettare l’uscita del suo primo lavoro discografico che conterrà proprio La Mia Ultima Storia.