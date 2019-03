"La luna e la gatta", il significato del testo del nuovo singolo di Calcutta, Tommaso Paradiso e Jovanotti

Come spesso accade di venerdì, anche oggi è arrivato un nuovo singolo che sicuramente ci accompagnerà per molto tempo; stiamo parlando del brano “La luna e la gatta“, cantato da Tommaso Paradiso, Calcutta e Jovanotti. Un trio fantastico, guidato dai produttori Takagi e Ketra, che hanno dato vita ad un singolo orecchiabile e che entra subito in testa. Il significato della canzone è molto esplicito, sebbene molto spesso i testi indie non siano facilmente interpretabili.

“La luna e la gatta” è infatti una palese dichiarazione d’amore, un amore che sembra essere finito, quasi lontano. Probabilmente è una storia di quelle difficili, piene di litigi e di incomprensioni, vissuta in due modi completamente diversi dai due protagonisti. Si percepisce infatti da una parte un amore molto profondo, quasi folle.

Dall’altra la consapevolezza di un individuo che si è dovuto separare da quella che credeva essere la persona giusta ed alla fine si è dovuto arrendere all’evidenza e alle diversità. Nel testo infatti emerge la mancanza, ma anche la volontà di cancellare questa storia che è finita male e che, fin da subito, non è mai stata la storia perfetta.

Il brano è stato subito apprezzato dai fans: su YouTube, nonostante il videoclip ufficiale non sia ancora stato pubblicato, il brano ha ottenuto 70mila visualizzazioni nel giro di neanche 18 ore. Anche su Spotify il brano è entrato nelle classifiche dei brani più ascoltati, mentre su Instagram sono numerose le condivisioni e i like sui profili dei cantanti che hanno collaborato all’uscita del singolo, i quali hanno pubblicato post e stories relativi alla nuova canzone.

Il trio, sicuramente insolito, sembra quindi funzionare alla grande e, chi lo sa, magari continueranno a lavorare insieme e saranno in grado di stupirci con altre collaborazioni, che daranno vita a brani da hit come questo appena uscito, dal titolo “La luna e la gatta”.