La Francia chiede la squalifica dei Maneskin, che si difendono: "Non usiamo cocaina, pronti a farci testare"

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - I francesi non sanno proprio perdere, che popolo di gente triste. Non sapevano perdere nel 2006 e non sanno perdere ora, per me squalificherei loro per il loro atteggiamento anti sportivo e non li farei più partecipare. Spero che il prossimo anno facciano come il Regno Unito e finiscano a zero voti.