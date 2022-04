La famiglia di Blind gli fa causa: "Ci deve sostenere economicamente, ci ha voltato le spalle"

Valerica Rujan, madre del rapper Blind, ha fatto causa al figlio affinché versi gli alimenti a lei ed a suo fratello minore, presentando richiesta presso il Tribunale civile di Perugia. Il rapper di X-Factor, che è attualmente tra i naufraghi de “L’isola dei Famosi“, dovrebbe aiutare a mantenere la famiglia secondo quanto sostenuto dalla donna.

Valerica, che riceve attualmente un sussidio ed è assegnataria di un alloggio Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale), vuole che il figlio aiuti a mantenere lei ed il fratello 16enne in base agli articoli del Codice Civile che coinvolgono nell’obbligo del mantenimento della famiglia anche i figli, in caso in cui i genitori siano in difficoltà. La donna sostiene di essere in difficoltà a far fronte alle spese quotidiane e a pagare le bollette.

La donna nega quanto raccontato da parte di Blind riguardo la sua vita, costellata da droghe e da una vita familiare complessa che ha visto anche un tentato omicidio della madre da parte di una delle sorelle. “Finché è stato con noi, ho sempre fatto di tutto per garantirgli un tetto, da mangiare, tutto quello di cui aveva bisogno. Anche sopra alle mie possibilità,”, dice la donna polemicamente. “Fino a vent’anni è vissuto con noi, poi dopo il successo, è andato a vivere per conto suo. Legittimo, ma ci ha voltato le spalle, tanto a me quanto a suo fratello“.

Il rapper aveva commentato in una intervista: “La mia vita non è mai stata facile. Mi sono riscattato con la musica grazie ai miei amici. Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli e le critiche, tutto quello che ti può ostacolare“. Blind si è opposto alla richiesta della madre, e sarà ora un giudice a dover decidere sulla vicenda. L’udienza è stata al momento rinviata al prossimo Novembre, dato che la richiesta è stata estesa anche alle sorelle di Blind.

Il 22enne, al secolo Franco Popi Rujan e originario di Ponte San Giovanni a Perugia, è diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad “X-Factor 2020“, nel quale si è classificato terzo, ed ha in seguito confermato il suo successo ottenendo un disco d’oro con il suo singolo “Cuore nero“.