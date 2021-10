Ci sono storie toccanti che meritano di essere raccontate, come quella della cantante napoletana Maddalena Imperato, che ha confessato la sua rara malattia attraverso un racconto da brividi.

L’artista, mamma di una bimba di 4 anni, ha raccontato che da 3 anni sta combattendo contro una malattia molto rara: il leiomiosarcoma inoperabile, aggravato da un linfoma e dall’anemia da distruzione di globuli rossi.

Il racconto della cantante

La Imperato si è resa conto di avere questo grave male quando era incinta. Dall’effettuazione delle analisi del sangue sono emersi alcuni valori alterati anche se avrebbe dovuto fare degli esami invasivi, col rischio di perdere la bambina. Dopo aver partorito, gli esami hanno accertato la presenza di questa rarissima malattia che ha iniziato a galoppare; ragion per cui ha dovuto arrestare la sua carriera.

Ha avuto metastasi all’anca, al femore e a peggiorare la sua situazione, già di per sé particolarmente complessa, si è messo il Covid, quindi ha dovuto smettere di esibirsi. Oggi per camminare ha bisogno di un bastone. La malattia che ha colpito la cantante non può essere curata ma qualcosa si può fare: rallentarne il decorso attraverso una costosa terapia sperimentale della durata di un anno.

Il leiomiosarcoma che ha colpito la donna potrebbe essere rallentato con un mix di farmaci. La donna ha confessato di voler guarire solo per garantire un futuro a sua figlia che non vuole lasciare ancora così piccola. Proprio per questo, la mamma 34enne ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe, con l’obiettivo finale di 20 mila euro. Finora ne sono stati raccolti oltre 15 mila.

La Imperato è un’artista che, fino a qualche anno fa, si è esibita con successo in alcuni spettacoli, oltre a condurre eventi radiofonici e televisivi locali. Ma la scoperta della malattia l’ha devastata, costringendola ad abbandonare la cosa che lei ama di più: la musica. Per fortuna la nascita della sua bambina le ha risollevato il morale.