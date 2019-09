La band The giornalisti non esiste più, l’annuncio del frontman Tommaso Paradiso

Uno dei gruppi musicali più promettenti e giovani del panorama italiano, che ha saputo dare una ventata di freschezza, di brio e soprattutto di novità nel repertorio musicale nazionale. Quello del famoso gruppo capitolino “The Giornalisti” è stato un vero fenomeno musicale, protagonisti indiscussi delle hit parade e delle radio; hanno dominato le classifiche con gli album “Love” e “Completamente“, hanno monopolizzato le stazioni radio, che per molto tempo hanno trasmesso la loro orecchiabile musica indie.

Perchè è di musica indie che si parla quando si ascoltano i “The Giornalisti”, una musica che sembra un ottimo compromesso tra Venditti e Dalla, tra Carboni ed il grande Vasco; insomma la musica che produceva il gruppo era efficace e convinceva non poco il pubblico. Il gruppo è composto dal frontman Tommaso Paradiso e da Marco Antonio Musella e Marco Primavera.

Da molto tempo si vociferava di una crisi innescata all’interno del gruppo e pare che recentemente il frontman abbia dato l’annuncio della fine del gruppo; infatti a tal proposito Paradiso ha dichiarato: “I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più“. A quanto riportato da Paradiso, sembra che a breve uscirà un nuovo singolo, ma questa volta non sarà firmato con il nome del gruppo, bensì con il nome e cognome del solo frontman.

A detta di Tommaso ogni singola canzone ascoltata in radio, dal testo agli arrangiamenti, era interamente eseguita e prodotta da Paradiso, e questo può solo far intuire il motivo della rottura del gruppo, che tanto prometteva dal punto di vista musicale, talmente promettente da raggiungere infatti anche il Circo Massimo.

I motivi della rottura del gruppo non sono stati ancora appurati, ma sembra che da molto regnava un vero malumore, tanto che lo stesso Paradiso ha vissuto un brutto periodo a causa di questa situazione, infatti ha espresso in merito: “Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale. Per ora vi basti sapere che sono stato male”.