Un’altra tragedia ha scosso il mondo dei K-Pop, dopo la diffusione della notizia della tragica morte del cantante Moonbin a soli 25 anni. L’artista sudcoreano, noto per essere membro della band Astro e della sua sub-unità Moonbin & Sanha, è stato trovato dal suo agente privo di conoscenza nel suo appartamento di Seul mercoledì sera, dopo che non si era presentato alle prove.

A confermare la sua scomparsa la sua etichetta discografica Fantiago, mentre fonti investigative hanno raccontato ai media locali che sembra essersi trattato di suicidio. “Sembra che si sia tolto la vita, ma l’autopsia è in fase di revisione per determinare la causa esatta della morte“, ha detto la polizia.

Moonbin “ha lasciato inaspettatamente il nostro mondo ed è diventato una stella nel cielo“, si legge nel tributo pubblicato dalla sua etichetta Fantiago. Il giovane era entrato nel mondo dello spettacolo come attore e modello bambino negli anni 2000. Ha debuttato come attore nel 2009, quando a 11 anni ha recitato nella popolare serie drammatica coreana “Boys Over Flowers“.

Nel 2016, all’età di 18 anni, è entrato a far parte della famosa boy band Astro. Con una carriera che ha attraversato tutta la sua vita, Moonbin è diventato presto una delle più note star del K-pop. Anche se il suo successo internazionale non è al livello dei BTS o delle Blackpink, è molto popolare in Corea.

Gli “idoli” del K-pop sono sottoposti a un’intensa pressione da parte dei fan sui social media per apparire e suonare perfetti, mentre i produttori discografici richiedono che sfornino hit dopo hit, senza dare mai loro un momento di pausa e gestendo ogni dettaglio della loro vita personale e professionale.

Moonbin si era preso una pausa nel 2019-2020 citando come motivazione la sua salute. “Gli artisti K-pop non hanno davvero una vita al di fuori dell’essere una pop star. Iniziano ad allenarsi in tenera età. Non vanno a scuola o fanno amicizie regolari. È davvero difficile per loro vedere la vita al di fuori del mondo K -pop“, ha detto una fonte.