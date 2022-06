Justin Bieber è malato: ecco la sindrome che lo ha colpito

Ascolta questo articolo

Classe 1994, Justin Bieber è la popstar canadese entrata ufficialmente nell’olimpo della scena musicale internazionale, sin dal suo primo album “My World”, divenuto, in men che non si dica, disco di plastico.

Candidato più volte ai Grammy Awards, il suo singolo One time è stato in vetta alle classifiche di 30 Paesi per settimane e settimane. In questi giorni la star 28enne sta facendo preoccupare, e non poco, tutti i suoi milioni e milioni di followers e fan sparsi per il pianeta.

Cosa sta accadendo

Solo due giorni fa, Justin Bieber ha annunciato la cancellazione di due concerti in programma a Toronto nell’ambito del suo tour mondiale Justice. “Il mio cuore si spezza per il fatto che dovrò rimandare i prossimi spettacoli su ordini dei medici. A tutta la mia gente, vi amo così tanto e mi riposerò e starò meglio!”, senza precisare la natura dei problemi di salute che lo hanno costretto allo stop.

In una story su Instagram, ha aggiunto: “non ci posso credere, ho fatto in modo che tutto andasse per il meglio ma la mia malattia sta peggiorando e devo spostare le date perché così mi dicono i medici”. Che la pop star non stia passando un bel momento di salute è chiaro ma in tanti, non avendo avuto, finora, notizie relative alla tipologia di malattia, hanno ipotizzato che si trattasse della Lyme o della un seria mononucleosi cronica, che ha colpito la sua pelle, le sue funzioni cerebrali, minando la sua energia e la sua salute in generale.

Ma la star dal successo planetario, idolo delle teenager di tutto il mondo, ha deciso di rompere il silenzio, con un annuncio molto serio, succesivo a quello della cancellazione di alcune date del suo tour, che saranno riprogrammate i estate. Bieber, dopo il malcontento che tale annuncio ha creato nei fan, ha precisato le motivazioni del suo stop momentaneo, dichiarando: “Ho la sindrome di Ramsay Hunt, ho mezza faccia paralizzata”.

Si tratta di una patologia neurologica che deriva dall’infezione da virus Herpes Zoster. In un video, dove si è mostrato con una parte del viso paralizzato, Bieber ha detto: “Vorrei aggiornarvi su quanto sta accadendo. Chiaramente, da ciò che potete vedere dalla mia faccia, ho la sindrome di Ramsay Hunt. Un virus ha attaccato i nervi dell’orecchio e i nervi del volto e ha causato la paralisi di questa parte della faccia. Come potete vedere, quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesco a muovere la narice. Tutta questa parte della mia faccia è paralizzata“.

Dopo aver spiegato ai suoi fan che non è in grado di tenere i concerti per via delle sue condizioni, ha precisato che, per poter recuperare e tornare a stare a 100%, risalendo sul palco, deve riposare,facendo gli esercizi che i medici gli hanno consigliato, chiosando: “Vi voglio bene. Starò meglio. Sto facendo tutti gli esercizi per fare tornare normale la mia faccia. E tornerà normale, c’è solo bisogno di tempo. Non sappiamo quanto, ma andrà tutto bene. Ho speranza, credo in Dio e sono convinto che tutto accada per una ragione, anche se ora non so quale sia”.