Justin Bieber confessa di non essere in piena salute

Justin Bieber è una star di fama internazionale. Di origine canadese, debutta nel 2009, cominciando a scalare classifiche in tutto il mondo, affermandosi sempre di più, anno dopo anno. Di recente ha fatto parlare di sè per il suo matrimonio con la modella Hailey Baldwin dopo la rottura con la sua ragazza storica, Selena Gomez.

Nell’ultimo anno si era parlato di lui inoltre per la sua intenzione di voler lasciare il mondo della musica a causa della depressione. A inizio 2020 però questo rischio è stato scongiurato, considerando il suo ritorno sulle scene musicali con un nuovo singolo, Yummy. Adesso sappiamo che a causa di quella sofferenza psichica, soggiornava un evento particolarmente traumatico per la vita del cantante, ossia la diagnosi della malattia di Lyme.

Questa malattia ha origine batterica e viene trasmessa attraverso il morso di una zecca infetta. I più comuni sintomi della malattia di Lyme includono dolori articolari, debolezza muscolare, febbre, brividi, mal di testa, affaticamento, linfonodi ingrossati e possibilmente un’eruzione cutanea. Se non trattata, la malattia può portare a problemi molto peggiori come gravi dolori articolari e artrite, danni ai nervi, disturbi della memoria, disturbi del sonno e persino paralisi dei muscoli facciali. Sintomi che non sono compatibili con lo stile di vita di un musicista.

Inizialmente, i medici hanno lottato per capire cosa fosse che non andava in Bieber, e nello specifico è stato questa attesa ad avergli causato un grave attacco di depressione. Tuttavia, la malattia di Lyme è completamente curabile se diagnosticata in tempo, nelle fasi iniziali, può di solito essere curata con un ciclo di antibiotici.

Dopo la notizia, Bieber si è sfogato su Instagram per chiarire alcune cose sulla sua situazione: “Mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme. (…) ho avuto un grave caso di mono cronico che ha colpito la mia pelle (…) e la mia salute generale. Queste cose verranno spiegate ulteriormente in una serie di documenti che metterò su YouTube a breve (…) con il giusto trattamento mi aiuterà a curare questa malattia finora incurabile e io tornerò al mio meglio“.

Avril Lavigne, che ha sofferto della stessa condizione qualche tempo fa, ha consolato Justin con un lungo messaggio, in cui gli offre tutto il suo supporto: “A tutti coloro che sono colpiti da Lyme, voglio dire che c’è SPERANZA”.