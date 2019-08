Jova Beach Party: ipotesi nuova data per sostituire l’annullamento di Vasto

Alla vigilia dell’ultima tappa al Sud dello Jova Beach Party, che martedì 13 agosto sarà di scena a Policoro in provincia di Matera, grande lavoro della Trident Music, per trovare una soluzione all’annullamento della data di Vasto, prevista inizialmente per il 17 Agosto.

Dopo le polemiche per il mancato rilascio del nulla osta del Prefetto di Chieti, dovuto principalmente alla necessità di chiudere al traffico la SS 16 nel week end di Ferragosto, e arrivato solo una settimana prima del concerto, nonostante l’iter autorizzativo fosse stato già avviato da mesi, si sta cercando di trovare un’alternativa per accontentare gli oltre 30mila fan, che hanno già acquistato il ticket d’ingresso.

Con un comunicato ufficiale sulla propria pagina internet, la Trident Music, società che si occupa dell’organizzazione dell’intero Jova Beach Party, ha annunciato che si sta adoperando per trovare una nuova data ed una nuova location, per recuperare la tappa annullata di Vasto.

Nel comunicato si precisa che l’evento resterà in Abruzzo, ma è escluso che si tenga in provincia di Chieti, “visti i pregiudizi qui riscontrati da parte di alcune Istituzioni, anche se la disponibilità manifestata dall’Amministrazione di Vasto è stata totale”. Al vaglio alcune location in provincia di Pescara, ma non nella città che ha dato i natali a Gabriele D’Annunzio, per alcune criticità logistiche fra cui la vicinanza all’area protetta del Fratino. Si ipotizza di tenere il concerto a Montesilvano.

La Trident Music, anticipando che la nuova data del Jova Beach Party, in sostituzione di quella di Vasto, dovrebbe essere il 7 settembre, comunica che sarà data una risposta definitiva entro giovedì 22 Agosto. Per coloro che sono in possesso del biglietto per la data di Vasto, vengono proposte tre soluzioni: o il rimborso, o l’utilizzo per la nuova data o l’utilizzo per l’evento finale del Jova Beach Party, in programma sabato 21 Settembre all’aeroporto di Milano Linate.