J-Ax, in uscita il suo singolo con la collaborazione di Max Pezzali

J-Ax ha annunciato il suo nuovo disco d’inediti intitolato “ReAle”. L’uscita è prevista per la data del 24 gennaio 2020 al prezzo di 16,58 euro per la versione solamente CD e 29,61 euro per il vinile. Su Amazon si può acquistare anche solamente le tracce in formato MP3 senza disco.

In quest’album ci saranno tante collaborazioni con vecchi amici. Fino a questo momento è stato annunciato Sergio SylVestre, ex concorrente di “Amici”, Il Cile, con cui ha cantato la hit “Maria Salvador”, Jake La Furia, Enrico Ruggeri ed infine Max Pezzali.

Come annunciato dallo stesso J-Ax, la canzone cantata con Max Pezzali sarà l’ultimo singolo prima dell’uscita del suo album. I due hanno già collaborato in passato cantando insieme “Noi parte 2” e “Sempre Noi”. Oltre a questo l’ex 883 ha scritto per il rapper “Nati così” contenuto nell’album di J-Ax “Il bello d’esser brutti”.

Con un lungo post su Instagram, J-Ax rivela che in passato gli Articolo 31 e gli 883 erano visti con sospetto dagli addetti al lavoro, lavori, con fastidio dagli altri artisti e con sufficienza dai giornalisti. Ma questo, come ammesso dallo stesso rapper, è servito solamente per rafforzare la loro amicizia.

Successivamente aggiunge l’uscita del nuovo singolo, seppure non svela il nome del brano prodotto da Dj Matrix: “Max è un vero amico, amiamo gli stessi film, gli stessi dischi, le stesse moto.Con orgoglio vi annuncio che @maxpezzali è nel mio nuovo album #ReAle .Il primo singolo esce il 10 Gennaio e lo canterò insieme a lui. Indovinate il titolo?”.

Al momento sono stati smentiti “Per sempre nell’83”, “Supercalifragili”, “Il Terzo Spritz” e “Siamesi”, tutti presenti nell’album “ReAle”. La più indiziata sembra essere la canzone “La mia hit“, come svelato da un semplice commento di Fred De Palma in cui dichiara: “Sarà sicuramente una hit”.