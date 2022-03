Ivan Graziani si fa in quattro per un francobollo a San Marino

Il prossimo 5 aprile arriveranno agli sportelli postali di San Marino i primi francobolli dell’ anno 2022. Vari come sempre i titoli che nella giornata potremo trovare.

Il primo titolo tra i più interessanti per gli appassionati segnaliamo quello dedicato ad Ivan Graziani, il famoso cantante e cantautore scomparso 25 anni fa a soli 51 anni (era nato a Teramo nell’ ottobre 1945. “Signore è stata una svista abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista”. come dice in una delle sue canzoni più famose.

Oltre che per la sua musica, era molto amato e stimato come chitarrista rock ed è entrato nell’immaginario collettivo con la sua voce gentile e i suoi spessi occhiali rossi. Occhiali che sono messi in risalto nella vignetta, uguale per i 4 valori (tutti dal costo di 1,10 euro) che cambia solo nel colore dello sfondo per un foglietto che ha una tiratura da 30.000 foglietti realizzati su gentile concessione di Bischi Graziani Anna Maria, Graziani Tomaso e Graziani Filippo. Occhiali inoltre che sono parte dello speciale annullo primo giorno che ne accompagna l’ emissione.

Nel programma della giornata troviamo tra le voci quella tradizione destinata al “giro Europa” che quest’ anno ha come tema “Storie e miti” con due valori da euro 1,10 e 1,15 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio per una tiratura di 35.004 serie dedicati alla leggenda di San Marino e l’orso.

Ed ancora Federico da Montefeltro (due da 2,00 racchiusi anche questi in trentamila foglietti complessivi), Napoleone Bonaparte (1,15 tirati in venticinquemila esemplari in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio) e Max Huber (grafico e designer svizzero, nato nel 1919 e scomparso nel 1992) che svolse la sua attività principalmente in Italia, dove ha introdotto il linguaggio visivo delle avanguardie artistiche del Novecento con facciali 0,50, 0,70, 1,10, 1,60 euro per una tiratura di venticinquemila pezzi).

Naturalmente come tradizione per ogni emissione sarà predisposto il relativo annullo speciale del primo giorno di emissione curato dell’ Ufficio Filatelico Numismatico delle Poste.