Irama: il significato del testo del nuovo singolo "Arrogante"

Cosa ne pensa l’autore

Dèsirèe Dalla Fontana - Credo proprio che questo brano di Irama ci accompagnerà per tutta l'estate: è una canzone dal ritmo coinvolgente, come lo era "Nera", che ci ha accompagnato per tutta l'estate 2018. La canzone "Arrogante", inoltre, ha un testo facile da ricordare, che ti entra in testa, e questo è sicuramente un punto a favore per l'ex vincitore di "Amici".