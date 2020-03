Irama annuncia l’uscita del singolo "Milano": proventi destinati all’Ospedale Niguarda

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano La Rocca - In questo difficile momento è necessario rimanere uniti e cercare in ogni modo di fronteggiare gli effetti del Coronavirus. All'intero degli ospedali si sta consumando una realtà terribile: in prima linea ci sono i medici che non si stanno risparmiando per salvare la vita di tutti i pazienti. Aiutare le strutture sanitarie è la migliore strada per rimediare alle difficile conseguenze di questa crudele pandemia.