Insulta e disprezza il Sud Italia: Riki di Amici scatena l’ira dei fan meridionali

Siamo agli insulti. Riccardo Marcuzzo, vincitore di Amici di Maria De Filippi edizione 2016-2017, è ufficialmente fuori dalla grazia dei suoi fan meridionali. Il cantante veneto ha screditato pubblicamente il Sud dell’italia, nella fattispecie la Sicilia.

Con un telegrafico post su Instagram, il celeberrimo Riki ha sentenziato come una mitragliatrice, senza curarsi di niente e nessuno. Ha mandato in fumo anni e anni di lotte e sforzi sovrumani portati avanti dai cittadini meridionali, i quali hanno sempre cercato di difendere la reputazione e la serietà della propria regione.

Ma procediamo con ordine. Il 19 luglio il cantante Riki si è esibito per la prima volta al Teatro Antico di Taormina, in Sicilia. La sua tappa, che si preannunciava un successo clamoroso, purtroppo non è andata bene come aveva previsto. Sono nati degli imprevisti relativi all’esposizione dei gadget del suo merchandising ufficiale.

Furioso e indignato, Riccardo Marcuzzo si è sfogato sul suo profilo di Instagram, criticando il meridione e offendendo i venditori abusivi. Le sue dichiarazioni hanno scatenato l’ira dei suoi stessi fan, siciliani e non.

All’inizio il cantante ha precisato che al suo staff è stato vietato di montare gli stand con i gadget ufficiali, quali t-shirt, cappellini, spille e quant’altro. I venditori abusivi, invece, hanno avuto campo libero per vendere illegalmente i loro articoli.

Pertanto Riki ha esordito scrivendo su Instagram: “Oggi non ci permettono di mettere il nostro merchandising. Gli abusivi avranno scritto ‘Merchandising Ufficiale’ vendendo roba di merda“. Un post carico di astio, concluso con un’ulteriore frase offensiva che ha scatenato il finimondo, ovvero: “Anche questo è il Sud Italia”.

Massacrato dai fan meridionali, il cantante ha tentato di giustificarsi, dichiarando di non aver avuto intenzione di insultare nessuno. E a coloro che gli hanno consigliato di contattare la polizia, ha replicato così: “Se si chiama la polizia o la finanza, vanno via e poi ritornano. O peggio, a volte resta lì con loro ad aiutarli“.

Il suo ulteriore punto di vista, relativo all’efficienza delle forze dell’ordine, ha peggiorato la situazione turbando i followers. Riccardo Marcuzzo è stato prontamente attaccato e bersagliato da aspre critiche e sermoni.

L’opinione del cantante in merito al Sud Italia e all’efficienza della Polizia di Stato ha creato una cortina fumogena, mettendo in piedi una vera e propria rivolta social, che non era affatto prevista. L’incontinenza verbale della star di Amici gli si è letteralmente rivoltata contro.