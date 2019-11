Indila, la ragazza dalla voce d’angelo torna dopo 5 anni di silenzio

Indila è tornata. Cinque anni fa, la cantante conquistò l’orizzonte parigino con una valigia in mano che divenne la scenografia del noto brano “Dernière Danse“, singolo che conquistò con grande riscontro le maggiori classifiche internazionali insieme all’intero album “Mini World”. Nel 2019, con la stessa intenzione, eccola tornare, con il videoclip del nuovo singolo intitolato “Parle à ta tête”, con quella stessa valigia che consacrò il suo successo tra le vie di Parigi.

Classe 1984, Adila Sedraïa conosciuta come Indila, è stata definita dalla stampa internazionale come “la ragazza dalla voce d’angelo“, proprio per la sua peculiare voce che si presenta con un tono molto acuto e soave. Il suo talento è stato apprezzato in molti Paesi del mondo, dove i suoi brani hanno raggiunto le vette più alte delle classifiche musicali come: Francia; Grecia; Israele; Austria; Italia; Germania; Polonia e Belgio.

Nel 2015 Indila comunicò ai suoi fan il ritiro per approfondire la sua arte e cercare nuovi stimoli per crescere professionalmente: “Ho deciso di frenare. A volte diventa necessario. Ciò che conta per me è quello di pubblicare un album che assomiglia a me e che è il più riflessivo”. Ai fan non è rimasto altro che ascoltare in questi anni i suoi più grandi successi come: “S.O.S”, “Love Story”, “Tourner Dans Le Vide”, “Bye Bye Sonye”, “Run Run” e “Dreamin”.

Così sono trascorsi cinque anni di silenzio, che per fortuna sono stati interrotti dall’arrivo di questa nuova canzone che anticipa un album dal grande potenziale, disponibile entro la fine dell’anno. L’artista non ha comunicato la data dell’uscita del secondo lavoro discografico, ma con grande emozione lo ha descritto come un nuovo inizio ovvero: “un vortice di suoni con ritmi diversi che è ‘ si scontrano, proprio come la vita che passa e rimbalza sulla realtà della nostra vita quotidiana”.

L’inedito singolo, tradotto significa “Parla alla tua testa” e in maniera emblematica si ricollega al testo e al contenuto emotivo del brano che incoraggia a migliorarsi facendo una coraggiosa introspezione affinché le nostre paure possano trovare una via d’uscita: “Voglio far brillare la mia vita come il bagliore di una stella”. Il messaggio che la canzone vuole inviare è molto positivo, in quanto bisogna sempre credere e affidarsi alla speranza nonostante gli eventi politici, economici e sociali riempiono di incertezze le menti delle persone, apportando molta negatività.

Indila, anche nel suo ultimo video, racconta la sua forza e la sua determinazione che la spingono a non smettere mai di sognare, così da superare tutti gli ostacoli, le critiche e le difficoltà che si sono presentate durante il suo cammino. In ogni canzone Indila permette all’ascoltatore di entrare nel suo mondo ed assimilare le sfumature della sua personalità, in modo da poter trarre sempre il meglio e trovare la forza per proseguire.