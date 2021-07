"Indescribable" è il nuovo singolo di Silvia Tancredi

Cosa ne pensa l’autore

Laura Frigerio - I tormentoni dell'estate 2021 sono tutti tendenzialmente danzerecci e forse anche un pochino scontati, quindi non sarebbe male inserire nella propria playlist un brano come "Indescribable", così raffinato e in grado di mettere in luce tutta la potenzialità canora di Silvia Tancredi. E naturalmente attendiamo settembre per l'uscita del suo album