Inarrestabile Bertè, disco d’oro e tour estivo

Loredana Bertè continua a cavalcare l’onda di rinnovata popolarità che l’ha travolta negli ultimi anni, continuando a riscuotere consensi e successi. Il 2019 si è aperto all’insegna del Festival di Sanremo, di cui è stata protagonista con un brano che ha conquistato immediatamente il pubblico; Festival chiuso con un quarto posto nella classifica finale malgrado le tre standing ovation che la platea dell’Ariston le ha riservato.

Ma la delusione per il mancato piazzamento sul podio non ha scalfito l’entusiasmo di Loredana, che ha continuato a lavorare a nuovi progetti. Proprio il brano sanremese “Cosa ti aspetti da me” ha ricevuto la certificazione di Disco D’oro per le oltre 25000 copie vendute, mentre il videoclip ha superato la soglia di 10 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Intanto si avvicina il momento del ritorno in tour per Loredana, che nei prossimi mesi porterà nei teatri il suo spettacolo “Libertè“, che vedrà protagonisti i brani del suo ultimo album, accompagnati dai suoi più grandi successi. Mentre le date primaverili viaggiano verso il sold out, sono già state annunciate le primissime date del Summer Tour:

8 luglio, Grugliasco (TO), GruVillage 105 Music Festival

19 luglio, Brescia, Brescia Summer Music, Piazza Loggia

27 luglio, Ostia Antica, Teatro Romano. Rock in Roma

31 luglio, Chieti, Anfiteatro La Civitella

1 settembre, Verona, Teatro Romano.

Altro progetto in corso per Loredana riguarderebbe il lancio di un nuovo singolo estivo, dopo lo strepitoso successo dello scorso anno con il brano “Non ti dico no”, cantato con i BoomDaBash. Il progetto ancora top secret è stato sussurato dalla stessa cantante durante un’intervista radiofonica; non ha però svelato ulteriori dettagli. Ancora una volta la Bertè è pronta a far parlare di sé e della sua musica.