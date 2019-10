In uscita il nuovo singolo di Max Pezzali, possibile collaborazione di Zerocalcare

La stima tra Max Pezzali e Zerocalcare è stata confermata durante la giornata del 19 dicembre 2018, in cui entrambi sono stati protagonisti di una lunga chiacchierata al “Circolo dei Lettori” di Torino. In quella circostanza i due artisti si sono confrontati sul luogo da cui provengono e sul successo, riflettendo sul loro passato e parlando delle loro ambizioni future.

Durante questo incontro, tra il serio e il faceto, si è parlato anche di una possibile collaborazione tra Zerocalcare e Max Pezzali, ed entrambi non hanno escluso questa possibilità per il loro futuro. Dagli ultimi indizi apparsi sui social network, sembra che questo featuring si sia realizzato.

Gli indizi sui social network

Nella mattinata tra il 27 e 28 ottobre Max Pezzali ha pubblicato una sua foto in versione fumetto. In molti immediatamente hanno ipotizzato che ci fosse lo zampino di Zerocalcare dietro a questo disegno, poiché questa immagine ricorda molto lo stile dell’artista romano.

A confermare questa indiscrezione ci pensa la Bao Publishing, che ha pubblicato numerose opere di Zerocalcare tra cui “La profezia dell’armadillo”, “Un polpo alla gola”, “Ogni maledetto lunedì su due”, “Dodici” e “Dimentica il mio nome”: “La nuova foto profilo dei social di Max Pezzali ci suona familiare… #maxpezzali #zerocalcare #baotiful #baopublishing”. Non va escluso comunque che questa collaborazione abbia a che fare con il suo album e non con questo singolo in particolare.

Intanto, come mostrato da Max Pezzali sui social network, il cantante pavese sta girando il suo videoclip a Spoleto, luogo di ambientazione di “Don Matteo“. Come scritto da Umbria News 24, nel cast ci saranno gli attori della famosa serie in onda su Rai 1. Il titolo della canzone non si conosce ancora, ma Pezzali ha invitato i suoi fan a rimanere sintonizzati scrivendo su Twitter: “Due date importanti: 8 e 14 novembre A TRA POCO!”.