"Il web ti compra", il singolo postumo di Davide Dato

Sappiamo che in questo momento tutta l’attenzione degli appassionati di musica è sull’imminente Festival di Sanremo, però è importate non dimenticare che le emozioni non scorrono solo sul palco del Teatro Ariston. È per questo che vogliamo segnalarvi un singolo uscito di recente e che ci ha colpito molto, ovvero Il web ti compra di Davide Dato, giovane artista scomparso lo scorso anno a soli 26 anni.

Davide se n’è andato a causa di complicanze del Covid 19. Il suo cuore, che aveva già sofferto tanto durante l’infanzia in quanto vittima di bullismo, non ha retto. Una vita che si è spenta troppo presto, lasciando incompiuti sogni e progetti di un giovane artista che avrebbe potuto dare molto alla musica italiana e non solo. Davide, infatti, ama scrivere e ha lasciato anche un romanzo, intitolato La libertà non ha prezzo, che verrà pubblicato presto.

Davide Dato era uno studente di psicologia napoletano, ma anche un rapper e uno scrittore talentuoso che metteva anima e cuore in tutto quello che creava. Il web ti compra (uscito qualche settimana fa su etichetta Suono Libero Music) analizza, come si può intuire dal titolo, questa epoca 2.0 figlia del materialismo, che brucia tutto troppo velocemente e in cui a dominare è più l’apparire che l’essere.

Dal punto di vista dello stile musicale, Il web ti compra si nutre di influenze rap old style, che si ispirano a livello internazionale a big come Enimen e in Italia ad artisti come Clementino e Nesli (tutti suoi punti di riferimento). Si tratta quindi di un brano che può piacere a più generazioni.

Una cosa importante da sottolineare è che i ricavati dalla vendita del singolo andranno interamente in beneficenza. Davide era infatti molto impegnato nel sociale e negli ultimi anni si era occupato, in particolare, dei senzatetto a cui prestava aiuto portando beni di prima necessità.