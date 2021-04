Il Volo omaggia Ennio Morricone all’Arena di Verona

Il trio de Il Volo, diventato famoso in Italia, ma anche nel resto del mondo, formato da Ignazio, Piero e Gianluca inaugura la stagione 2021 dell’Arena di Verona con un omaggio a Ennio Morricone, recentemente scomparso. Oltre a questo concerto che avrà luogo il 5 giugno all’Arena di Verona, il trio sta anche registrando un album che prende pian piano forma per celebrarlo come merita. Non è la prima volta che il celebre trio rende un tributo a Morricone, in quanto hanno già avuto modo di farlo al Festival di Sanremo.

Il concerto-evento con omaggio a Morricone avrà luogo il 5 giugno presso l’Arena dal titolo: Il Volo: tribute to Ennio Morricone. e, grazie alle voci di cui i tre tenorini sono capaci, ripercorrerà tutte le musiche leggendarie che hanno reso celebre il Maestro nel mondo. A Sanremo gli hanno tributato il brano “Your love”, ma per questo concerto saranno accompagnati sul palco da una orchestra sinfonica che renderà ancora più magico il tutto.

I tre sanno quanta responsabilità ci sia dietro questo evento e tributo, ma non si nascondono e affermano: “Interpretare Ennio Morricone è un onore, una responsabilità e una sfida, da mesi stiamo lavorando sul vasto repertorio del Maestro. Sarà emozionante tornare ad esibirsi, in questo periodo particolare, proprio all’Arena di Verona, a cui siamo molto affezionati perché come noi fa da ponte tra tradizione e contemporaneità”.

Un concerto dal sapore internazionale, perché non riguarderà soltanto l’Italia con una trasmissione in diretta, ma anche il resto del mondo, grazie al network americano PBS. Federico Sboarina, sindaco di Verona, sa benissimo quanto questo periodo sia difficile, e non solo per la dimensione live, ma ci tengono ad omaggiare Morricone che tanto ha dato alla musica.

Con Il Volo si apre la grande stagione dei concerti che vedranno anche la presenza sul palco di Benji &Fede, Emma, Francesco Gabbani e tantissimi altri. Il Volo- Tribute to Ennio Morricone, non è solo il concerto evento, ma un progetto ancora più grande che i tre tenorini portano avanti insieme alla famiglia di Morricone.

Il Volo è da sempre legato a Morricone che hanno avuto il piacere di conoscere e con il quale collaborare. I tre tenorini avrebbero dovuto anche fare due concerti nelle date del 29 e 30 agosto, ma considerando la forte richiesta e le limitazioni per via delle restrizioni, il tutto è stato annullato. Per maggiori informazioni, si attende la data del 15 maggio.