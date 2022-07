Il Volo, la figuraccia che ricorderanno a vita. Ecco cosa è successo

Ascolta questo articolo

Il gruppo musicale de ‘Il Volo‘ è nato nel lontano 2009, quando durante lo show televisivo Ti lascio una canzone, qualcuno decise brillantemente di unire i tre piccoli talenti in un gruppo. La scelta si rivelò vincente, in pochi anni Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Nobile sono saliti alla ribalta internazionale, ottenendo un successo senza precedenti.

Indimenticabile il successo a Sanremo nel 2015, con il brano ‘Grande amore’, vincitore di un doppio disco di platino. Tuttavia anche tre mostri sacri della musica italiana come i ragazzi de Il Volo, non sono esenti da brutte figuracce. Di recente, è trapelato un aneddoto davvero imbarazzante sul loro conto: ecco cosa è successo.

La brutta figuraccia

Da qualche giorno è iniziato il tour estivo in onore di Ennio Morricone, indimenticato maestro della musica italiana vincitore dell’Oscar alla carriera. Sul palco dell’Arena di Verona tanti artisti, come Cocciante e Nina Zilli, hanno omaggiato il noto compositore con le proprie canzoni più celebri.

Non potevano mancare anche i tre tenori, i quali proprio con il grande maestro sono incappati una volta in una gaffe molto imbarazzante. I tre ebbero la fortuna di incontrarlo quasi casualmente nel lontano 2010, quando erano impegnati nella registrazione del loro primo disco. Nella sala accanto, fortuna volle, che ci fosse ad ascoltarli proprio il maestro Ennio Morricone.

Il compositore fu molto colpito dall’esibizione dei ragazzini e decise di invitarli ad un suo concerto a Roma. Per i tre piccoli tenori l’emozione fu davvero tanta e, come si sa, in questi casi l’ansia gioca brutti scherzi. Quando il piccolo Gianluca Nobile ricevette l’attacco per cantare ebbe un piccolo momento di spaesamento e rimase per un momento interdetto. A quel punto, con l’aria ingenua da bambino, chiese al Maestro: “Sei tu a darmi l’attacco?”. Quest’ultimo si mostrò ovviamente comprensivo con l’emozione dei ragazzini e rispose con dolcezza che ci avrebbe pensato lui.