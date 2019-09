Il Volo, i dieci anni di carriera: l’8 novembre esce il nuovo disco "10 Years"

Il 2019 rappresenta un’annata speciale per i ragazzi del gruppo “Il Volo”, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il gruppo ha preso parte al Festival di Sanremo e, successivamente, è stato impegnato in un tour di caratura mondiale, ma non sono terminati i progetti lavorativi del trio.

Il gruppo de Il Volo ha deciso di annunciare l’uscita del nuovo disco che racchiude i dieci anni di carriera e vuole ‘raccontare’ la storia del gruppo. La data di pubblicazione coincide con il prossimo 8 novembre, giorno in cui avverrà l’uscita della raccolta contenente le canzoni dei tre tenori che hanno fatto innamorare il pubblico.

L’uscita del nuovo disco

Si tratta di un’uscita mondiale in quanto il disco verrà trasmesso in varie versioni, senza dimenticare che ci sarà una versione latina e un’altra giapponese. Questo nuovo disco avrà il merito di racchiudere i maggiori successi del gruppo, attraverso brani che li hanno fatto diventare grandi, come “O Sole Mio”, “My Way” e “Grande Amore”. Sarà un miscuglio tra le canzoni italiane e quelle straniere, in particolar modo quelle americane.

Un’altra curiosità si ritrova nel fatto che ci saranno oltre ai brani registrati in studio, la presenza di momenti live come avviene nel caso dello show di Matera svoltosi nel mese di giugno. Questo show di grande successo verrà trasmesso su una rete televisiva americana, mentre in Italia verrà mandato in onda su Canale 5 a fine ottobre. Da venerdì 20 settembre ci sarà la possibilità di ascoltare su iTunes la disponibilità di ascoltarlo in pre-order, mentre su Amazon ci sarà la versione digitale composta da 28 brani e un digital booklet.

Era il 2009 quando prendeva inizio la carriera dei tre grandi artisti che hanno dato vita a Il Volo, ma non sono terminate le curiosità per i fan italiani. Il gruppo Il Volo il prossimo 24 settembre sarà protagonista di un imperdibile show all’Arena di Verona, uno dei luoghi maggiormente cari al pubblico. In questa occasione il Volo sarà accompagnato dalla band, con la presenza di un ospite importante come il violinista Alessandro Quarta.