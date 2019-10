Il Volo festeggia 10 anni di carriera con un nuovo album

I tre tenorini de Il Volo, resi celebri dal programma “Ti lascio una canzone”, condotto sulle reti Rai da Antonella Clerici e che tanto successo ha regalato ai giovani ragazzi, permettendogli di esibirsi in tutto il mondo e cantando con i grandi della musica pop e lirica, festeggia 10 anni con un nuovo album e le date dell’instore tour.

Il nuovo lavoro del trio si intitola, infatti, 10 years ed è un best of che omaggia i loro 10 anni Piero Barone, Ignazio Boschetto e Ignazio Ginoble sono un trio molto affiatato che sta ottenendo successi ovunque vadano. Un trio di tenorini che ha riscosso grande successo all’estero, prima di essere proclamato e riconosciuto anche in Italia, grazie alla loro partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015, dove hanno trionfato con il brano “Grande amore”.

Il trio dei tenorini si è esibito anche all’Eurovision Song Contest dove sono giunti terzi alla manifestazione con la quale sono partiti con il favore dei pronostici, anche perché sono stati i più votati dalla giuria popolare. Il best of del trio uscirà il prossimo 8 novembre ed è una raccolta dei loro maggiori successi. Un best of pubblicato non solo in Italia, ma anche in altri paesi, con varie versioni e anche qualche rivisitazione.

Tra le tante versioni, è presente una per il mercato latino e l’altra per quello giapponese, dove sono molto conosciuti e stimati. Nel best sono inclusi i loro più grandi successi da “O sole mio” sino a “My way”, compreso anche “Grande amore”. Sono pezzi registrati e rivistati sia nella versione in sala di registrazione, che in quella live, come il concerto di Matera che i tre hanno tenuto lo scorso giugno.

Oltre al best of, il trio avrà l’occasione di ringraziare i fan grazie agli instore dove lo presenteranno. Tantissime le date già in programma: da Roma il 9 novembre sino a Milano il 10, per poi passare da Bologna il 14 novembre e chiudere a Caserta.