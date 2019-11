Cosa ne pensa l’autore

Maria Guerricchio - Personalmente non ho visto lo speciale di canale 5 perché non sono un'appassionata di quel genere musicale, ma ricordo bene la corsa per i biglietti dell'evento e, onestamente, il fatto che fosse nella mia città mi ha portato a sentirne i rumors via social. Matera vince ancora una volta per la sua unicità grazie anche a chi la sceglie come scenario per i propri eventi.