Il successo di Giordana Angi e il desiderio di Sanremo 2020

Sicuramente molti conoscono Giordana Angi, in quanto è stata una delle ultime protagoniste dell’edizione terminata nel mese di maggio di “Amici” di Maria De Filippi, che ha visto concretizzarsi la vittoria del tenore Alberto Urso. Nel frattempo, Giordana sta raccogliendo consensi e spera anche nella possibilità di partecipare a Sanremo 2020.

Giordana Angi, dopo il secondo posto conquistato nella finalissima di “Amici”, è pronta ora a raccogliere i frutti del suo lavoro e del disco “Casa”, il quale ha raggiunto le 250 mila copie vendute ottenendo il Disco d’oro. Un successo straordinario che ha spinto anche i fan a domandarsi se la loro beniamina parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

A fugare ogni dubbio è stata la stessa Giordana, la quale intervistata da “Recensiamo musica“, ha fatto la seguente affermazione: “Sto cercando di capire se c’è qualcosa in questo momento che mi spinga a scrivere un testo che riesco ad immaginare su quel palco: se ci sarà sarò la prima a provare ad andare”. Una frase importante che ha messo i suoi fans in fibrillazione, i quali non vedono l’ora di tifare per lei qualora dovesse davvero calcare quel palcoscenico.

In seguito ad “Amici”, Giordana continua a cavalcare l’onda del successo portando avanti le sue canzoni in un instore tour che sta toccando varie parti d’Italia. Una soddisfazione che non accenna a placarsi, al punto che a fine luglio inizieranno i concerti che la porteranno a esibirsi in diversi luoghi della penisola: da Caserta a Bisceglie, sino a Milano e Roma nel mese di ottobre. Dato il grande successo è probabile che a queste date se ne aggiungeranno altre.

In seguito al traguardo raggiunto, la cantante ha deciso di ringraziare sui social tutti i suoi fan, gli autori del programma e Maria De Filippi con le seguenti parole: “Grazie ad ‘Amici’, grazie Maria: senza di voi niente di tutto questo sarebbe stato possibile. La gratitudine che provo non avrà mai parole abbastanza adatte….”.