Il sogno di Emma Marrone: "Vorrei duettare con Tiziano Ferro e Jovanotti"

Emma Marrone ha fatto una rivelazione ai fan dicendo che uno dei suoi sogni sarebbe quello di lavorare con Tiziano Ferro. La cantante salentina ha spiegato che sarebbe molto contenta di fare un duetto con Tiziano Ferro, in quanto ha voluto rispondere alle domande ricevute sulla sua pagina di Instagram dai fan.

Questa è la risposta dell’artista, che ha affermato: “Vorrei duettare con Tiziano Ferro”. Nel frattempo la Marrone sta ottenendo un grande successo con il singolo intitolato “Io sono bella“, che è stato scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Nel corso delle domande ricevute su Instagram, l’artista ha avuto modo di porre l’accento su questo brano che le sta regalando molte soddisfazioni.

La cantante ha voluto sottolineare l’emozione di lavorare con un artista unico come il Blasco, in quanto ha avuto la possibilità di realizzare un sogno. Allo stesso tempo, Emma non ha potuto fare delle anticipazioni intorno al nuovo tour che la vedrà protagonista e ha precisato di non poter fare ancora delle rivelazioni sul suo nuovo album.

Le indiscrezioni, però, non sono tardate ad arrivare e si è parlato dell’inizio dei concerti a partire dal mese di maggio dell’anno prossimo. Di conseguenza il disco dovrebbe uscire con poca distanza dall’inizio del tour. La cantante, però, ha fatto notare la voglia di inserire nel suo nuovo album dei duetti con artisti di un certo rilievo.

Tra gli artisti con i quali avrebbe piacere di duettare spiccano i nomi di Jovanotti e Tiziano Ferro, con i quali potrebbe dare inizio ad una collaborazione interessante. Si deve notare che Emma è legata a Tiziano Ferro da un rapporto di grande amicizia, in quanto spesso si sono frequentati a Los Angeles, dove il cantante di Latina abita con il marito. La Marrone, invece, in questo periodo si è recata in America per impegnarsi nella lavorazione del nuovo album.