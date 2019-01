Il ritorno dei Backstreet Boys con un nuovo album e un tour

I Backstreet Boys sono stati una delle band cult degli anni ’90, che con la loro musica hanno collezionato tantissimi successi e un grande stuolo di fans. Dopo alcune diatribe, ora la band torna con un nuovo album, dal titolo “DNA”, e un tour in cui riproporranno, oltre ai nuovi, anche i vecchi brani che li hanno portati alla fama.

Il tour mondiale, il DNA World Tour 2019, partirà il prossimo 11 maggio e, tra le tante date, farà anche tappa in Italia, per la precisione il 15 maggio. Il titolo dell’album è emblematico, poichè racchiude l’essenza stessa del gruppo, come spiega uno dei componenti, ovvero Kevin Richardson: “Abbiamo fatto convergere tutte le nostre influenze e stili musicali in un lavoro coeso”.

Gli anni ’90 hanno rappresentato un periodo importante per la musica: da un lato il rock, il grunge e l’alternative, mentre dall’altro il pop con alcune boyband che hanno calamitato l’attenzione. Non solo i Backstreet Boys, ma anche gli N’Sync, i Take Take, i Five, solo per citarne alcune. I Backstreet Boys sono il gruppo che ha venduto di più, con i loro 130 milioni di dischi, un record mai eguagliato da nessun altra band. A differenza di altri gruppi, non hanno mai smesso di esibirsi, nonostante alcuni periodi di crisi un po’ difficili.

Non si sono mai fermati e hanno continuato ad esibirsi a Las Vegas con tantissimi show, che sono stati utili per incanalare le energie da inserire nel nuovo album, il quale risente di canzoni del passato, ma anche di nuovi brani, in modo da attirare nuovi fans. Gli autori delle canzoni sono noti e vi sono nomi come Lauv, Andy Grammer, Mike Sabbath, Ryan Tedder, leader dei One Republic e Shawn Mendes con il pezzo Chances.

Il gruppo si è formato nel 1993 e da allora ha vissuto alti e bassi, ma i componenti hanno capito che la cosa importante è il gruppo e hanno quindi deciso di trovare insieme una soluzione per convogliare energie e idee. Il risultato è questo nuovo album, nel quale emergono brani come “Breathe”, un pezzo gospel a cappella, o altri in cui è dominante la forza del gruppo. Intanto i fans italiani potranno vederli live al Forum di Assago il prossimo 15 maggio.