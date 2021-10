Il rapper Kanye West cambia legalmente nome, d’ora in poi sarà solo "Ye"

Capita a volte che i cantanti decidano di cambiare il proprio nome d’arte, reinventando la propria identità artistica come successe nel famoso caso di Prince. Kanye West ha scelto una strada più radicale, arrivando a sottoporre in tribunale una petizione per cambiare ufficialmente il suo nome all’anagrafe.

Il rapper americano ha visto ora l’accettazione della richiesta sottoposta lo scorso Agosto, ed il suo nuovo nome sarà “Ye” d’ora in poi. La petizione è stata accettata da un giudice della Corte Superiore di Los Angeles, che ha garantito al cantante 44enne il cambiamento del nome all’anagrafe senza alcun secondo nome o cognome presente.

Il cantante aveva parlato già nel 2018 della sua intenzione di cambiare il proprio nome, ed aveva raccontato che aveva scelto Ye perché è la parola più utilizzata nella Bibbia. La parola appare frequentemente nella versione inglese del testo religioso come forma plurale del pronome “you” o come forma arcaica dell’articolo “the”. È già da diversi anni che la star utilizza Ye come il suo l’handle su Twitter, ed a giugno del 2018 pubblicò un album con questo titolo.

Si tratta solo dell’ultima stramba trovata del rapper americano; lo scorso anno si è presentato con scarso successo come candidato alle Presidenziali americane ricevendo lo 0.32% dei voti, ha celebrato per mesi interi misteriose messe nelle sue proprietà sparse in America ed ha pubblicato spesso rant erratici su Twitter.

La star è nel mezzo di un divorzio dalla star dei reality Kim Kardashian, dopo la separazione ufficiale annunciata lo scorso febbraio. I due, che si sposarono nel 2014 a Firenze in una lussuosa cerimonia ricca di invitati celebri, condividono quattro figli di nome North, Saint, Chicago e Psalm. Il suo ultimo album intitolato “Donda”, il nome di sua madre morta nel 2007 dopo un intervento di liposuzione e mammoplastica, è stato pubblicato lo scorso 29 Agosto.