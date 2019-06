Il nuovo singolo di Max Pezzali uscirà entro la fine di giugno

Nei giorni scorsi, ospite a “105 Mi casa” con Max Brigante, in onda su Radio 105, Max Pezzali ha svelato di essere a lavoro sul suo nuovo album: “Sto preparando delle canzoni nuove, sto guardando le prime cose per un album che, a questo punto, uscirà nel 2020”. Al momento però non ha svelato neanche il titolo del suo nuovo CD.

Tuttavia in questi giorni numerosi indizi fanno capire che Pezzali, per la fine di questo mese, potrebbe uscire con il suo nuovo singolo estivo. Il primo indizio è arrivato dal suo agente Claudio Cecchetto, che con un post su Facebook ha scritto: “Secondo me… entro fine mese uscirà il nuovo singolo estivo di Max Pezzali”.

Gli indizi sull’uscita del nuovo singolo di Max Pezzali

L’altro indizio social proviene sempre da Cecchetto. In questa circostanza si trova nel backstage dell’ultima puntata di “Che tempo che fa“, in cui intrattenendosi con Max Pezzali dichiara: “Senti Max, ma a fine mese facciamo uscire il singolo. È una cosa simpatica”. La notizia viene confermata proprio dal cantante pavese nella stessa clip.

Ci sono alcuni indizi anche nella pagina ufficiale di Max Pezzali su Facebook. Nei giorni scorsi il cantante aveva pubblicato una fotografia di un nastro azzurro con su scritto semplicemente Max Pezzali. L’immagine è stata però cancellata senza nessun apparente motivo, venendo sostituita, in queste ore, con due foto diverse che lo ritraggono in una sala di registrazione.

Al momento i fan non escludono neanche che il singolo possa provenire dall’album precedente, anche se appare difficile che Max Pezzali abbia preso una decisione del genere. Tuttavia, poiché manca sempre meno per lo scoccare della fine del mese di giugno, è sempre più probabile che nei prossimi giorni possa essere svelato il titolo della canzone tramite ulteriori indizi sui canali social.