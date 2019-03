Venerdì 22 marzo uscirà in tutte le radio il nuovo singolo di Laura Pausini in duetto con Biagio Antonacci, dal titolo “Questa nostra nuova causa“. La prossima estate i due artisti saranno protagonisti di una serie di concerti negli stadi di tutta Italia e questo brano rappresenta il punto di partenza di questo interessante progetto che li vedrà insieme sul palco. Fin qui tutto bene, se non fosse per uno spiacevole fatto che ha mandato la Pausini su tutte le furie.

L’artista romagnola è venuta a conoscenza del fatto che il file audio del nuovo brano sta già circolando tra i fans, che se lo stanno passando su whatsapp. La notizia è stata diffusa attraverso i social della Pausini proprio da alcuni fans che evidentemente hanno avuto la possibilità di ricevere questo file in anteprima.

Dura la reazione di Laura che ha così risposto a queste dichiarazioni: “Ecco come rovinare la storia delle canzoni pop. In classifica non andranno mai se continuano tutti a passarsele. A me sta storia succede sempre. Sta per uscire un singolo e ce l’hanno già tutti prima che esca. Sta storia deve finire”.

La discussione è andata avanti tra varie ipotesi su chi possa aver diffuso per primo il brano: lo stesso entourage dell’artista? Le radio che ricevono il brano qualche giorno prima per essere pronte a trasmetterlo dal giorno ufficiale dell’uscita?. Tutte ipotesi plausibili, ma altrettanto difficili da credere e, sopratutto, non è possibile formulare accuse senza avere in mano alcuna prova.

Per cui la Pausini ha lanciato ai suoi fans una sfida: “Mandatemi nome e cognome e sarete in prima fila ad uno dei nostri concerti. Gratis. Vediamo chi parla”. Evidentemente l’appello è stato ben accolto da qualcuno, tanto che Laura ha concluso dicendo di avere tante informazioni a disposizione.

Come finirà questa storia? Riuscirà Laura a stanare il colpevole? Unica certezza è che da venerdì prossimo il brano sarà ufficialmente diffuso e che sarà senza dubbio un successo nonostante l’anteprima abusiva che alcuni fans hanno ricevuto e fatto circolare.