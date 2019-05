Il MusicaW Festival si salva nonostante i lavori nel parco di Castellina Marittima

Per 24 anni il ponte di Ferragosto aveva un appuntamento garantito in un piccolo paese poco lontano da Cecina, in provincia di Pisa, precisamente a Castellina Marittima, nel cui parco si tenevano tra 4 e 6 giorni di concerti serali e show all’ora dell’aperitivo, con campeggio all’inizio gratuito e poi ad un prezzo simbolico.

Con mostre e mercatini, la qualità delle serate era sempre molto alta, perché da una parte veniva incontro ai gusti musicali di tutti con serate che comprendevano reggae, pop, rock e a volte eventi veramente unici con grandi nomi della scena internazionale dell’hard rock e dello stoner rock, con grandissimo afflusso di pubblico in tutte le serate.

Poi lentamente, un po’ come accaduto per moltissimi altri eventi, il pubblico è calato e questo faceva presagire il peggio. Già l’anno scorso voci di corridoio avevano fatto molta paura a tutti gli abituè, anche perché l’afflusso di pubblico non era stato granchè ed il festival aveva rinunciato ad uno dei due palchi grandi, optando per uno più piccolo.

Lo 00Fest

Adesso, per fortuna, l’organizzazione ha fatto sapere con un comunicato sulla sua pagina Facebook, che il festival principale non si terrà nel suo storico Parco Luigi Montaiuti, che attualmente sta subendo operazioni di ammodernamento al fine di garantire la sicurezza della folla che riempiva l’anfiteatro in cemento per assistere ai concerti, ma che invece ci sarà un evento di 2 giorni di musica continuativa, nel campo da calcio che prima ospitava il campeggio.

Non sono ancora stati annunciati i nomi dei gruppi che si esibiranno, ma vista la qualità media degli anni passati ci aspettiamo buone nuove. Dalle notizie in rete, lo 00Fest è pensato come alternativa con lo scopo di mantenere la continuità con lo storico evento che per 24 anni è stato un punto di fiferimento, quindi ci saranno i banchetti degli espositori, il concorso per le band emergenti e, soprattutto, sarà gratis.