Il leggendario crooner Tony Bennett si ritira dalle scene

Sono passati circa sette giorni dal concerto di Tony Bennett e Lady Gaga “One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga”, la doppia serata al Radio City Hall Music di New York in cui si sono festeggiati i 95 anni del leggendario crooner americano in presenza della sua partner musicale Lady Gaga.

L’amicizia tra i due nasce nel 2011, quando Tony Bennett chiede a Gaga di cantare nel suo album “Duets II” il brano “The Lady is a Tramp“. Da qui la loro collaborazione non si ferma più, poiché circa due anni dopo pubblicano “Cheek to Cheek” e “Cheek to Cheek Live!”, dvd ove è presente una loro esibizione live. Il 1° ottobre 2021 invece uscirà “Love for Sale“, mentre il loro primo singolo “I Get A Kick Out Of You” può essere già ascoltato sui servizi di streaming.

Tony Bennett si ritira dalle scene

Il nome della serata “One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga” presagiva già a un ritiro, e le condizioni di Tony Bennett legate al morbo di Alzheimer non portavano a nulla di buono. A chi ha assistito al concerto garantisce che non si percepiva nessun malessere nei confronti del crooner e ad ogni esibizione avrebbe ricevuto una standing ovation.

Nonostante questo la famiglia di Bennett ha deciso di annullare tutte le date del tour che sarebbero iniziate da settembre. Danny, figlio e manager di Tony, intervistato al sito “Variety“, ha voluto spiegare questa decisione: “Non ci saranno altri concerti. Questa è stata una decisione difficile da prendere per noi, dato che è un artista capace. Questo è un ordine dei medici. La sua salute è la parte più importante, e quando abbiamo sentito i medici Susan (la moglie ndr) ha detto immediatamente di fermarsi”.

Quello che preoccupa la famiglia di Bennett sono le sue condizioni fisiche ma non mentali: “Farà altre cose, ma non gli spettacoli imminenti. Non è l’aspetto canoro ma, piuttosto, il viaggio. È stata presa la decisione che fare concerti ora è semplicemente troppo per lui”.