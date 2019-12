Il Jova Beach Party di Linate è il concerto con più presenze nel 2019

Tempo di bilanci in questi ultimi giorni del 2019 e dalla SIAE arrivano i dati ufficiali relativi al numero di spettatori per i concerti di musica leggera, che si sono svolti sul territorio italiano. Lo show che si aggiudica il primo posto, con 74.198 spettatori, è la tappa conclusiva del Jova Beach Party che si è tenuta il 21 settembre all’Aeroporto di Milano Linate, approfittando della chiusura dello scalo milanese per lavori di ammodernamento.

Un grande risultato per Lorenzo Jovanotti che con il suo tour ha fatto ballare oltre 600 mila persone nelle sedici date in spiaggia, a cui si aggiunge la data di Plan de Corones in montagna e appunto quella record di Linate. Lo stesso Jovanotti ha festeggiato il primato con un post su instagram: “#jovabeachparty è stato il live con più persone di tutto il 2019. GRAZIE RAGAZZI!!!! alla prossima! BUONE FESTE! …ma soprattutto è stata la cosa più bella del mondo!!!! altro che chiacchiere!!!!!!!”.

Al secondo posto di questa speciale classifica Ultimo, all’anagrafe Niccolò Morriconi. Il 23enne cantautore romano ha richiamato lo scorso 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma ben 63.316 spettatori. Terzo posto e primo cantante straniero in classifica, Ed Sheeran che con la tappa all’Arena Visarno di Firenze ha collezionato 61.867 presenze. Il rosso cantautore britannico con il suo Divide Tour si prende anche la quarta piazza in classifica con la tappa del 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma (59.594 spettatori).

Dal quinto al decimo posto troviamo un solo nome: Vasco Rossi. Il Komandante nelle sei date allo stadio Giuseppe Meazza di Milano ha sempre ottenuto oltre 56 mila spettatori con il top nel concerto del 12 giugno quando erano in 56.760.

Appena fuori dalla top ten altri tre concerti tenutesi allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano: Ed Sheeran il 19 giugno (55.791), Luciano Ligabue il 28 giugno (55.780) e i Muse il 12 luglio (51.244).