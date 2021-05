Il grande ritorno di Leslie Shaw insieme al cubano El Prefe: Sola y Soltera non delude

Leslie Shaw è finalmente ritornata sulle scene musicali dopo quasi un anno di assenza, con un pezzo in stile Spanish Trap in compagnia di un artista esordiente di soli diciannove anni chiamato artisticamente El Prefe.

La bellissima artista peruviana ha annunciato tramite Instagram Stories la sua partecipazione nella canzone “Sola y Soltera”, a fianco di El Prefe, giovane trapper e promessa indiscussa dell’ambiente trap in spagnolo. La canzone farà parte dell’album d’esordio di quest’ultimo, “El sueño de un niño” in uscita il 21 di Maggio di quest’anno.

La interprete di successi internazionali come “Faldita” e “Estoy Soltera” non delude nel videoclip ufficiale della canzone “Sola y Soltera” dove trasborda girl-power e sensualità e ci regala una stupenda e straordinaria voce che ci fa innamorare di lei ogni volta che la ascoltiamo.

Come era da aspettarsi, le reviews e le reactions sul pezzo sono state positive: La canzone ha superato in meno di 24 ore le 100.000 views su YouTube e ha debuttato al posto 44 di Amazon Music nella sezione LATIN MUSIC e al posto 61 nella sezione INTERNATIONAL DEBUTS sempre di Amazon Music. Inoltre ha avuto ottime recensioni da molti youtubers che si dedicano a fare reactions, come Taquineando e Mirin2Rimin. La Shaw ha inoltre eseguito la challenge sulla famosa piattaforma TikTok e molti user si sono già cimentati nell’eseguirla ballando sulle note di “Sola y Soltera.

Ricordiamo che da qualche mese a questa parte la Shaw si è trasferita a Miami in cerca della sua Internazionalizzazione artistica e si è unita insieme a El Prefe con l’aiuto della loro nuova casa discografica Vla Music Entertainment.

Inoltre “Sola y Soltera” non sarà l’unico release che la cantante ha annunciato in una diretta instagram, questa volta in compagnia di tutto lo staff di VLAMUSICENTERTAINMENT nella quale ci ha promesso, che a breve dovremmo ascoltare nuove e attesissime canzoni, nonchè un intero album solo di canzoni della peruviana Shaw.